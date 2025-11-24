أرقام ونسب رسمية.. الأراضي الصحراوية تتمدد في العراق

شفق نيوز- بغداد

كشفت وزارة التخطيط، يوم الاثنين، عن ارتفاع مساحة الأراضي الصحراوية في العراق خلال عام 2024.

وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع للوزارة، في تقرير اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن الأراضي المهددة بالتصحر بضمنها الأراضي الصحراوية، والمتصحرة بلغت 96.5 و40.4 مليون دونم، وبنسبة 55.5% و23.2% على التوالي من مساحة العراق بضمنها المياه الإقليمية خلال عام 2024، نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف أن هذه المساحات ارتفعت بنسبة 2.3% و48.5% مقارنة بعام 2021، حيث كانت مساحتها 94.3 و27.2 مليون دونم على التوالي، مشيراً إلى أنه على الرغم من ارتفاع نسبة الأراضي المتصحرة، إلا أن بعض المحافظات شهدت تناقصًا في هذه المساحات نتيجة التوسع العمراني فيها، ولا سيما العاصمة بغداد.

ونبه الجهاز، إلى أن مساحة الأراضي الكلية المزروعة لعام 2024 بلغت 11.9 مليون دونم، شكّلت منها الأراضي الديمية المساحة الأكبر بواقع 6.7 مليون دونم، تلتها الأراضي المروية بـ3.8 مليون دونم، ومن ثم الأراضي التي تستخدم مياه الأنهار بـ1.5 مليون دونم.

ولفت إلى أن المساحات المعتمدة على مياه الأنهار انخفضت مقارنة بالأراضي التي تعتمد على الآبار، بسبب السياسات المائية التي تتبعها دول الجوار، إضافة إلى انخفاض معدلات الأمطار.