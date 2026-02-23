الموصل وبغداد.. رفض عاطفي يقود شاباً لمحاولة الانتحار وامرأة تنهي حياتها شنقاً

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الاثنين، بأن شرطة محافظة نينوى أحبطت محاولة انتحار لشاب في العشرينيات من عمره حاول إحراق نفسه بمادة "البنزين" في مدينة الموصل، إثر تعرضه لأزمة نفسية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الجهات الأمنية تلقت بلاغاً عاجلاً يفيد بوجود شخص في حالة غير طبيعية يحمل عبوة بنزين في إحدى مناطق الموصل، وعلى الفور توجهت دورية إلى موقع الحادث".

وأضاف أن "القوة الأمنية تمكنت من السيطرة على الشاب قبل أن يشعل النار في نفسه"، مشيراً إلى أن "المعلومات الأولية تفيد بأنه يعاني من حالة نفسية سيئة بعد رفض أسرة فتاة الارتباط به ومنعه من التقدم لخطبتها".

وأشار المصدر، إلى أن "الشاب فقد وعيه نتيجة استنشاق أبخرة البنزين أثناء محاولته تنفيذ فعلته، ما أتاح لرجال الشرطة التدخل وإنقاذ حياته"، لافتاً إلى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه ونقله لتلقي الرعاية اللازمة".

وفي بغداد، أوضح مصدر أمني آخر، لوكالة شفق نيوز، أن امرأة من مواليد 2003 أقدمت على إنهاء حياتها شنقاً داخل منزلها في منطقة الغزالية.

ووفقاً للمصدر، فإن الضحية عُثر عليها معلّقة بحبل مثبت في مروحة سقفية داخل منزلها، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن الحادثة جاءت نتيجة خلافات ومشاكل عائلية مع زوجها.