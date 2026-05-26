رغم نفي الوزارة.. الموارد المائية في الأنبار تحذر من ارتفاع مناسيب الفرات

حذر مدير الموارد المائية في محافظة الأنبار جمال سمير عبد، يوم الثلاثاء، من السباحة في نهر الفرات، خصوصاً في المناطق الممتدة من قضاء القائم إلى مدينة حديثة، مع تسجيل ارتفاع في مناسيب المياه وزيادة سرعة الجريان.

وقال عبد في حديث لوكالة شفق نيوز، إن نهر الفرات يشهد ارتفاعاً ملحوظاً في التصاريف المائية خلال الأيام الحالية، نتيجة إطلاقات كبيرة قادمة من دول المنبع، ما أدى إلى زيادة سرعة جريان المياه في عدد من المناطق.

وأضاف أن هذه الارتفاعات، ولا سيما من القائم وصولاً إلى حديثة، تشكل خطراً على المواطنين، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وزيادة الإقبال على السباحة والتنزه على ضفاف النهر.

ودعا عبد الأهالي إلى الابتعاد عن السباحة خلال هذه الفترة والالتزام بإرشادات السلامة، خصوصاً فئتي الشباب والأطفال، مؤكداً أن الجهات المختصة تتابع تطورات المناسيب بشكل مستمر.

وتأتي هذه التحذيرات بعد يوم من نفي وزارة الموارد المائية العراقية تسجيل أي ارتفاع مفاجئ في مناسيب نهر الفرات، حيث أكدت استمرار المتابعة الفنية والإجراءات التشغيلية واستثمار الإطلاقات المائية ضمن حوض النهر.

وفي السياق، أفادت تقارير إعلامية في سوريا بارتفاع منسوب نهر الفرات في عدد من المناطق، ما تسبب بغمر أراضٍ زراعية في الرقة ودير الزور وطرابلس، إلى جانب تنفيذ إجراءات احترازية شملت إقامة سواتر ترابية لحماية بعض المواقع الحيوية.