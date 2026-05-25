العراق: الفرات مستقر ولا مؤشرات على ارتفاع مفاجئ

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة الموارد المائية العراقية، يوم الاثنين، تسجيل أي ارتفاع مفاجئ أو غير اعتيادي في مناسيب نهر الفرات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن الوزير مثنى التميمي وجه الملاكات الفنية والتشغيلية إلى استنفار جهودها لاستقبال الموجات المائية، والعمل على استثمار المياه المتدفقة الواردة ضمن حوض الفرات.

وأضافت، أن التنسيق مستمر مع الجانب السوري بهذا الشأن لمتابعة تطورات الإطلاقات المائية والمناسيب بشكل متواصل.

وأشارت الوزارة إلى أن أي زيادة متوقعة في الإطلاقات المائية سيتم استثمارها بصورة مثلى لتعزيز الخزين المائي، وخصوصاً في سد حديثة، بعد ما عاناه الموسم الماضي من تدنٍ في مستويات الخزين المائي المتحقق، إضافةً إلى تأمين التجهيزات المائية اللازمة للخطة الصيفية، ولكافة المتطلبات والاستخدامات المختلفة.