رغم الاعتقالات.. تجدد التظاهرات في الكوت

شفق نيوز- واسط

تجددت التظاهرات في قضاء النعمانية بمدينة الكوت مركز محافظة واسط، مساء السبت، للمطالبة بتوفير الكهرباء وإطلاق سراح المعتقلين منهم خلال الأيام الماضية.

وبحسب مراسل وكالة شفق نيوز في واسط، فقد تظاهر العشرات من المحتجين في قضاء النعمانية بمدينة الكوت للمطالبة بتوفير الكهرباء وسط إجراءات أمنية مشددة.

ورفع المتظاهرون لافتات تظهر مطالبهم تضمنت إطلاق سراح المعتقلين واسترجاع حصة المحافظة من المحطة الحرارية.

وشهدت محافظة واسط، خلال الأيام الماضية، تظاهرات احتجاجاً على تردي الكهرباء، وقد أغلق المتظاهرون في حينها مبنى مجلس المحافظة، قبل أن تقابلهم القوات الأمنية بالقنابل المسيلة للدموع.

وكشف ناشط الأربعاء الماضي، لوكالة شفق نيوز، أن "المتظاهرين تعرضوا لقمع كبير، وجرى اعتقال أكثر من 10 منهم".

وعلى إثر ذلك، دعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان، السبت، رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، إلى التدخل العاجل لإيقاف حملات الاعتقال والمداهمات التي تطال المتظاهرين والناشطين في محافظة واسط، فيما شبه حملات الاعتقال بـ"الانتهاكات" التي جرت خلال احتجاجات عام 2019.

ويحتج السكان في معظم المحافظات العراقية منذ سنوات طويلة على الانقطاع المتكرر للكهرباء وخاصة في فصل الصيف، إذا تصل درجات الحرارة أحياناً إلى 50 مئوية.

ويعاني العراق منذ سنوات طويلة، لا سيما في فصل الصيف، من أزمة مزمنة في ملف الطاقة الكهربائية، تتمثل بانقطاعات متكررة للتيار، رغم الإنفاق الكبير والمشاريع المتعاقبة.

وتزداد حدة الأزمة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يضاعف الضغط على الشبكة الوطنية ويؤثر على حياة المواطنين والخدمات العامة، وسط مطالبات مستمرة بإصلاح هذا القطاع الحيوي بشكل جذري.