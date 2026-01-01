رحيل المخرج المسرحي العراقي طالب خيون الزيدي

شفق نيوز- ذي قار

توفي المخرج المسرحي العراقي، طالب خيون الزيدي، يوم الخميس، عن عمر ناهر الـ75 عاما، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، في ذي قار، إن، الزيدي، توفي في قضاء الشطرة شمالي محافظة ذي قار، بعد وعكة صحية ألمت به.

يشار إلى أن الزيدي ولد في قضاء الشطرة عام 1951، وحاصل على شهادة البكالوريوس في المسرح.

وشارك الراحل، في عام 2021ن بمسرحية (المشترك لا يرد) عن نص بعنوان رجل برجل من تأليف برتولد برخت، ضمن مهرجان العراق الوطني للمسرح بدورته الأولى التي حملت اسم الفنان الراحل سامي عبد الحميد.