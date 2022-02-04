"رجم حديد".. تشريد عشرات الأُسر بعد هدم منازلها العشوائية في الموصل

شفق نيوز / أكثر من مئة أُسرة في حي رجم حديد الثالثة بالجانب الأيمن من الموصل، باتت مشردة اليوم دون أي مأوى بعد أن قامت بلدية الموصل بإزالة منازلهم التي كانوا قد بنوها على أرض تابعة للدولة في وقت سابق، وبعضهم في الأساس هم نازحون من قرى عربية طحنتها الحرب ولم يعد لديهم مكان يذهبون إليه بعد إغلاق المخيمات فلجأوا إلى مثل هذه العشوائيات.

وقال جمال أحمد، وهو نازح من إحدى القرى الحدودية لمحافظة نينوى، لوكالة شفق نيوز، إنه قد قام ببناء منزل صغير بعد ترحيله من المخيم واليوم سيدخل في موجة نزوح جديدة.

وأضاف أنه "ليس ضد إزالة التجاوزات لكن على الحكومة توفير البديل لهم ولأُسرهم خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة، والأجواء الباردة"، مبينا ان الحكومة المحلية لم تستجب لهم ولمناشداتهم وشردتهم دون إيجاد أي بديل".

"لو كنا نمتلك ثمناً لبناء المنازل لما عشنا في الخرائب والعشوائيات"، هكذا استرسل نعمان محمود، وهو أب لثلاثة أطفال، يعمل كعامل بناء بأجر يومي، حيث يقول لوكالة شفق نيوز، إنه "كان يعيش في منزل من غرفتين ومطبخ صغير بناه هنا ليتخلص من هم الإيجار".

واعترف محمود، انه يعيش في منزل متجاوز لكنه طالب بتوفير البديل له ولأُسرته، بالقول "القانون الذي يحمي الأملاك العامة، يجب أن يحمينا أيضا ويجب على الحكومة أن توزع لنا قطع أراض حتى لو كانت صغيرة فهي ستخلصنا من جحيم الايجار".

وتابع: "أنا لا أعترض على إزالة التجاوز لكن أين سأذهب أنا وأطفالي وأنا لا أمتلك ثمن الإيجار"؟

واختتم محمود حديثه بالقول وبعيون تملؤها الحسرة والحيرة "أين سأنام وأطفالي هذه الليلة"؟

برد لا يحتمل

أما حازم كريم، الذي كان ينقل ما تبقى من طابوق منزله إلى مكان آخر، تحدث لوكالة شفق نيوز، أنه سيبني غرفتين في العراء في مكان آخر وهو أيضاً تجاوز.

وأضاف كريم، "سأبقى فيهما حتى تطردني الدولة من المكان الجديد أيضاً"، مؤكداً أنه سيستمر على هذا الشكل فليس لديه خيار بديل".

وانتقد كريم، الحكومة العراقية بالقول إنها "حكومة فاشلة تستطيع تطبيق القوانين على الفقراء والمتعبين ولا تستطيع محاسبة المتنفذين والأحزاب التي كانت تقطع وتبيع الأراضي في الموصل طوال السنوات الماضية".

هذا ويصل عدد الأُسر التي تشردت من هذه المنطقة، إلى أكثر من 150 أُسرة، كما علمت وكالة شفق نيوز، أن هناك وجبة أخرى مهددة بالإزالة أيضاً.

تبرير البلدية

وقال مسؤول شعبة الإعلام والعلاقات في بلدية الموصل، علاء الحيدري، لوكالة شفق نيوز "نحن مجبرون على إزالة هذه المنازل لأن هناك شارعاً رئيسياً سيمر من هذا المكان، وما قمنا به فهو وفق القانون"، مشيراً إلى أن "جميع المنازل التي أزيلت هي ضمن الأرض التي سيمر منها الشارع".