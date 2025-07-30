رائحة الكبريت تنتشر سماء العاصمة بغداد مجدداً

شفق نيوز- بغداد

عادت رائحة الكبريت لتنتشر مجدداً في سماء العاصمة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، ما أثار استياء الأهالي في العديد من المناطق.

وقال شهود عيان ومراسلو وكالة شفق نيوز، إن رائحة الكبريت المجهولة المصدر انتشرت في أجواء بغداد وبالأخص في العديد من المناطق في جانب الكرخ.

وأشاروا إلى أن الأمر "بات أشبه بالظاهرة التي لم تجد لها علاجاً لغاية الآن على الرغم من أنها ظهرت منذ نحو سنتين".

وكان وزير البيئة العراقي، هلو العسكري، قد كشف في 23 حزيران/ يونيو الماضي، خلال المؤتمر الأول للشرطة البيئية في العراق، الذي نظمته منظمة "المناخ الأخضر" العراقية بالتعاون مع وزارة البيئة، وبدعم من الوكالة السويدية للتعاون الدولي ومنظمة "معونة الشعب" النرويجي، إن التحديات البيئية في العراق، خاصة في العاصمة بغداد، أصبحت أكثر حدة بسبب زيادة الأنشطة الصناعية والتوسع العمراني، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في مستويات تلوث الهواء والمياه والتربة.

وأشار إلى الأزمة البيئية التي شهدتها بغداد في تشرين الأول/ أكتوبر 2024، حيث تضافرت جهود وزارة البيئة ووزارة الداخلية، وبالأخص الشرطة البيئية، للحد من الفعاليات العشوائية التي أسهمت في تفاقم التلوث، مؤكداً على أهمية المراقبة الدورية وإنفاذ القانون.

وأوضح أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة نظراً لعدد الأنشطة الصناعية الهائل في بغداد التي تقارب 8 آلاف منشأة، مما يجعل التعاون مع الشرطة البيئية ضرورة لا غنى عنها لتحقيق رقابة فعالة.