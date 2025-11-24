أراضي الجادرية.. وزارة الإعمار تنفي تنازلها للحشد الشعبي

شفق نيوز– بغداد

أوضحت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، يوم الإثنين، أنه لم يتم أخذ رأيها بشأن موضوع نقل ملكية أراضٍ عائدة للوزارة في منطقة الجادرية على ضفاف نهر دجلة إلى هيئة الحشد الشعبي.

وأشارت الوزارة في بيان مقتضب، ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أن الموقع يصلح لإقامته كمتنزه عام بمساحات خضراء، استثمارًا لموقعه المطل على النهر.

يأتي ذلك بعد أن أصدرت هيئة الحشد الشعبي، الجمعة 21 تشرين الثاني 2025، بيانًا بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في الجادرية لصالحها، قالت فيه أنها استحصلت على الموافقات الرسمية وفق الإجراءات القانونية والأوامر الديوانية النافذة.

وأشار بيان الهيئة حينها إلى أن التنازل شمل قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، إضافة إلى أراضٍ عائدة لأمانة بغداد بمساحة 20 دونمًا في منطقة الجادرية، وفق أمر ديواني صادر عن الجهات المختصة.

وأضاف بيان الحشد أن إجراءات التسوية اكتملت الخميس 20 تشرين الثاني 2025، عبر لجنة قانونية مختصة ضمّت هيئة المساحة، ولجنة من التسجيل العقاري، وشعبة الزراعة، ومديرية عقارات الحشد الشعبي، موضحًا أن الأرض مخصصة لأغراض الزراعة حصراً وليست للسكن.

وأكدت الهيئة أن بعض المواطنين اعترضوا على القرار الرسمي، وتجاوزوا على ممتلكات الدولة، ما دفعها للتأكيد على التزامها بالقانون وحماية الممتلكات العامة والحفاظ على سيادة القانون، بالتنسيق مع الجهات المختصة.