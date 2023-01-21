راصد جوي يحذر من السفر براً خلال اليومين المقبلين

شفق نيوز/ أطلق الراصد الجوي العراقي صادق عطيه، يوم السبت، تحذيراً من السفر براً خلال الليل بسبب كثافة ضبابية متوقعة في مناطق واسعة من البلاد خلال اليومين القادمين.

وقال عطيه في منشور له على مواقع التواصل، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إنه "بعد تحسن الرؤية قليلا ظهر السبت، يعاود الضباب للتشكل بكثافة في مناطق واسعة من مدن البلاد، وتنعدم الرؤية السبت ليلا وفجر وصباح الأحد، وكذلك غداً الاحد ليلاً وفجر وصباح الاثنين".

وحذر عطيه قائلا "تجنب السفر برا خلال الليل لسلامتكم"، مرجحا "تأجيل الرحلات الجوية مؤقتا خلال ذروة موجات الضباب ليلاً أو خلال الصباح".

وعادة ما تتوقف الحركة الجوية في مطار بغداد، خلال حالات الطقس الحرجة وانعدام الرؤية، كما حدث خلال الأسابيع الماضية، لتعود بعد انجلاء الضباب.

وشهدت العاصمة العراقية بغداد وبعض مناطق جنوبي العراق، اليوم، منذ ساعات الفجر الاولى، موجة ضباب كثيف، تسبب بانعدام الرؤية.