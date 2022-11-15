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راصد جوي: أمطار غزيرة بعدة مناطق عراقية ابتداء من ليل الثلاثاء

Category: مجتـمع

Date: 2022-11-15T11:15:26+0000
راصد جوي: أمطار غزيرة بعدة مناطق عراقية ابتداء من ليل الثلاثاء

شفق نيوز/ توقع راصد جوي يوم الثلاثاء، هطول الأمطار على عدة مناطق البلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وقال الراصد الجوي علي الجابر الزيادي لوكالة شفق نيوز؛ إن "التوقعات تشير الى انه خلال 24 ساعة المقبلة سيكون هناك منخفض ممطر عالي الفعالية، يبدأ تدريجياً الليلة ويتعمق نهار الأربعاء". 

وأضاف الزيادي؛ أن "الأمطار ستكون متوسطة الشدة إلى غزيرة في بعض المناطق الشمالية وبعض الأقسام الشرقية وأجزاء من بعض مدن الوسطى". 

وحذر الزيادي من الانزلاقات في الطرق الخارجية، والعواصف الرعدية، مؤكدا أن درجات الحرارة ستبدأ بالانخفاض خلال الأيام القادمة، كما تعاود فرص تساقط الأمطار خلال ما تبقى من الشهر الحالي.

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