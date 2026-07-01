راصد جوي: طقس العراق يخلو من موجات حارة حتى منتصف تموز

شفق نيوز- بغداد

أكد الراصد الجوي صادق عطية، يوم الأربعاء، أنه لا وجود لموجات طقس حارة قريبة في الأجواء العراقية، مبيناً أن الطقس سيستمر دون المعدلات المناخية في هذه الفترة من السنة وقد تستمر حتى منتصف شهر تموز/ يوليو الحالي.

وقال عطية في منشور تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "بينما تشهد العديد من دول أوروبا موجات حر قياسية، تُظهر توقعات نموذج الطقس الأوروبي European Centre for Medium-Range Weather Forecasts استمرار سيطرة تطرفات حرارية سالبة على معظم مناطق العراق، تتراوح بين 1–4 درجات مئوية -دون المعدلات المناخية العامة- لهذا الوقت من السنة، رغم أننا نعيش ذروة فصل الصيف مُناخياً".

وتابع: "لا تشير المعطيات الحالية إلى وجود موجات حارة مؤثرة خلال الأيام المقبلة، وربما يستمر هذا النمط حتى منتصف شهر تموز/ يوليو الحالي، في مشهد يُعدّ لافتاً مقارنةً بما هو معتاد خلال هذه الفترة من السنة، وأجواء صيفية اعتيادية".