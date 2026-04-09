ذي قار.. إيقاف تمرير 6000 قطعة أرض سكنية لشخصيات نافذة وعائلاتهم

كشف مصدر مطلع في ذي قار، يوم الخميس، عن قيام مجلس المحافظة بإيقاف توزيع 6000 قطعة أرض سكنية بسبب وجود مخالفات جسيمة في عملية إجراءات التوزيع.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس المحافظة قام بإيقاف توزيع 6000 قطعة أرض سكنية موزعة ضمن 13 محضر موقع من قبل الحكومة المحلية في المحافظة قبل عملية توزيعها"، لافتا إلى أن "عملية الإيقاف جاءت بسبب وجود مخالفات جسيمة بإجراءات التخصيص قبل توزيعها على مستحقيها من الشرائح".

وأكد المصدر، أن "الـ13 محضراً الذي يحوي على 6000 قطعة أرض وتم إيقافهن، بضمنهن 95 قطعة أرض سكنية تبلغ قيمتهن السوقية 85 مليار دينار عراقي، كان من المؤمل تمريرها ضمن هذه المحاضر".

ووفق المصدر فإن القطع الـ95 موزعة بينها 85 قطعة أرض سكنية بقيمة 25 مليار دينار عراقي، و10 قطع أراضي قيمتهن 15 مليار دينار عراقي، موضحاً أن "هذه القطع موزعة لشخصيات نافذة في المحافظة وعائلاتهم فقط".