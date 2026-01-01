ذي قار تتخذ تتحرك صوب بغداد لمعالجة أزمة الكهرباء- الضريبة

شفق نيوز- ذي قار

أعلن محافظ ذي قار، الخميس، إنه وجّه الجهات المعنية بتطبيق قرار مجلس المحافظة الخاص بالمولدات وإلزام أصحابها "بالتشغيل الفوري"، بعد أزمة آثرت على تجهيز الكهرباء للأهالي.

وذكر بيان للمحافظ أنه تواصل مع الجهات المعنية في بغداد بينها مديرية الضرائب العامة وشركة توزيع المنتجات النفطية لمعالجة الأزمة.

وتفاقمت أزمة الكهرباء في محافظة ذي قار بجنوب العراق، بعدما أوقفت آلاف المولدات الأهلية عملها في مدينة الناصرية وضواحيها على خلفية نقص وقود "الكاز" وربط تزويده بإجراءات ضريبية، ما أدخل مناطق واسعة في ظلام، وفق رابطة أصحاب المولدات لوكالة شفق نيوز.

