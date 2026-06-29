ذي قار.. انتحار شابة بسلاح ناري وذويها يتهمون الزوج

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، مساء اليوم الاثنين، بانتحار زوجة شابة في ظروف غامضة، وأن ذويها حمّلوا زوجها المسؤولية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشابة تبلغ من العمر 21 عاماً وقامت بإطلاق النار على نفسها داخل منزلها بمنطقة التضحية وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، في ظروف غامضة".

وأشار إلى أن الأجهزة الأمنية قامت بنقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي، وفتحت تحقيقاً بالحادث، مؤكداً أن ذوي الضحية تقدموا بشكوى ضد زوجها.