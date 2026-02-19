ذي قار.. افتتاح أول وحدة صديقة للبيئة لمعالجة مياه الصرف الصحي

شفق نيوز- ذي قار

أعلنت وزارة البيئة، يوم الخميس، افتتاح مشروع وحدة المعالجة الصديقة للبيئة في قضاء الإصلاح بمحافظة ذي قار، فيما بينت أن المشروع يُعد الأول من نوعه في العراق لاعتماده على تقنيات الأراضي الرطبة المصطنعة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

وقال بيان صادر عن دائرة التوعية والإعلام، ورد لوكالة شفق نيوز، إن المشروع "يتميز بتطبيق نظام الأراضي الرطبة المصطنعة ذات التدفق السطحي، بطاقة تصميمية تصل إلى 4 آلاف متر مكعب يومياً، وعلى مساحة إجمالية تبلغ 52 ألف متر مربع، ليستفيد منه نحو 30 ألف نسمة، ما يسهم في تطوير البنى التحتية لقطاع الصرف الصحي في القضاء".

ونقل البيان عن المدير العام لدائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية، علي وهاب أحمد، أن المشروع يمثل شراكة حقيقية بين المؤسسات الحكومية لتطبيق مفهوم "الاقتصاد الأخضر"، مشيراً إلى أن اعتماد الحلول الطبيعية في معالجة المياه يعكس رؤية متكاملة تهدف إلى حماية الصحة العامة والحفاظ على الموارد المائية من الهدر والتلوث.

كما نقل بيان الوزارة عن مدير بيئة ذي قار موفق حامد الطائي، تأكيده "حرص الوزارة على دعم المحافظات الجنوبية بمشاريع بيئية مستدامة"، مشيراً إلى أن "المشروع سيحدث فرقاً ملموساً في حياة المواطنين من خلال تحسين الظروف البيئية والصحية في المناطق المشمولة بالخدمة".