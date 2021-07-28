ديالى.. إطلاق حملة لاحتواء حوادث مميتة على طريق الموت

شفق نيوز/ اطلقت مديرية مرور ديالى، يوم الاربعاء، حملة موسعة لإنهاء المخالفات المرورية والحد من الحوادث المميتة على طريق بغداد – كركوك او ما يسمى بطريق الموت.

وقال مدير مرور ديالى العميد عطا علي حسين لوكالة شفق نيوز، ان مديريته "شرعت اليوم بخطة واجراءات محكمة للقضاء على مخالفات السير بالاتجاه المعاكس على طريق بغداد كركوك وضمن مسؤولياته بدءاً من قضاء الخالص لنهاية حدود ناحية العظيم".

وبين حسين ان "الخطة تشمل نشر مفارز يومية او شبه يومية لمحاسبة وردع مخالفي قواعد السير المرورية والسير عكس الاتجاه والذي يسبب حوادث مميتة شبه يومية يذهب ضحيتها الكثير من المدنيين الى جانب الاصابات والاضرار المادية الجسيمة".

وأشار إلى أن "الخطة تشمل شق خندق طويل يفصل بين ممري طريق بغداد – كركوك لمنع المخالفين من السير بعكس الاتجاه"، مشيرا الى فرض عقوبات بحق المخالفين تتضمن حجز المركبة وغرامة 200 الف دينار.

واضاف حسين أنه "رغم قلة كوادرنا لتغطية الطريق بالكامل، الا اننا نسعى بكل الجهود والامكانات المتاحة لانهاء ظاهرة السير عكس الاتجاه ومنع وقوع الحوادث المرورية شبه اليومية".

ويطلق على طريق كركوك- بغداد "طريق الموت" لكثرة حوادثه المميتة يوميا والتي تتصدر الحوادث المرورية في البلاد بسبب سوء الطريق وغياب عمليات الصيانة اللازمة الى جانب اهمال قواعد السلامة المرورية من قبل السائقين.