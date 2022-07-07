حقيقة غرق مناطق سكنية وانهيار مشروع لماء الشرب في ديالى

شفق نيوز/ نفى مدير ناحية العبارة الواقعة على بعد 15 كم شمال شرق بعقوبة مركز ديالى، اليوم الخميس، أنباء أفادت بانهيار مشروع ماء للشرب في اطراف الناحية وغرق طرق أو دور سكنية.

وتناقلت مواقع إخبارية انباء عن انهيار مشروع ماء شرب وتدمير الشبكة الناقلة بعد ساعات من افتتاحه في اطراف ناحية العبارة ضمن مناطق زاغنية.

وقال شاكر مازن الملا جواد لوكالة شفق نيوز، إن ماء ديالى في طور اختبار مشروع شبكة ماء ناقلة بكلفة 600 مليون دينار تمتد من مناطق قرى عبد الحميد الى مناطق زاغنية وأجرت عملية تشغيل تجريبي للمشروع لتشخيص وتحديد العيوب ومناطق الخلل إن وجدت .

وتابع، ان المياه تسربت من الانابيب وتم إيقاف التشغيل والشروع بمعالجة مناطق الخلل و"نضوحات" المياه في الانابيب من قبل مفارز الصيانة التابعة لمديرية ماء ديالى دون اضرار مادية بالمناطق القريبة، مبينا ان المشروع يخضع للصيانة لمدة عام ولم يسلم حتى الان.

وأكد عدم وجود أي حالات غرق للطرق او الدور السكنية كما هولت بعض المواقع الاخبارية، ومواقع التواصل الاجتماعي وان سيارات حوضية تجهز القرى بماء الشرب لتلبية الاحتياجات الأساسية.

ودعا مدير العبارة وسائل الاعلام الى توخي الدقة في نقل الاخبار وعدم التهويل وبث الفوضى في الشارع المحلي والراي العام.