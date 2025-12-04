ديالى.. تعيين مدير جديد للمجاري بعد أسبوعين من إقالة السابق

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر حكومي، اليوم الخميس، بتعيين مدير جديد لمديرية مجاري ديالى، بعد إقالة المدير السابق قبل قرابة أسبوعين على خلفية فشل المديرية في التعامل مع مياه الأمطار.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "محافظ ديالى نفّذ اليوم قراراً سابقاً لمجلس المحافظة بإقالة مدير مديرية مجاري ديالى سرمد مجيد، وتعيين رياض كاظم هامل خلفاً للمدير المقال من قبل المجلس".

وكان مجيد، قد أُقيل من منصبه قبل أسبوعين تقريباً على خلفية غرق أغلب شوارع مدينة بعقوبة مركز المحافظة بمياه الأمطار، حيث حمّل المجلس المسؤولية لمدير دائرة المجاري.