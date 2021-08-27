ديالى تطالب بإدراج معلم ثقافي في المحافظة على لائحة اليونسكو

شفق نيوز/ طالبت محافظة ديالى، اليوم الجمعة، الامم المتحدة بادراج أعرق معالمها التراثية والثقافية ضمن لائحة التراث العالمي "اليونسكو" لما يمتلكه من عراقة تاريخية وثقافية تمتد لنحو 140 عاما.

وقال مدير البيت الثقافي في ديالى حامد الحمداني لوكالة شفق نيوز" خاطبنا وزارة الثقافة والجهات المعنية بكتاب رسمية لإدراج "بناي السراي" وسط بعقوبة ضمن لائحة التراث العالمي "اليونسكو" لما تمتلكه من تاريخ ثقافي عريق يمتد للنحو 140 عاما.

وبين الحمداني ان بناية السراي تحمل تاريخ بعقوبة وديالى الثقافي والتراثي إذ شيدت عام 1886 في عهد الاحتلال العثماني وهي مبنية على الطراز العباسي وتعد معلما للآثار العباسية وتوثيق لحقبة الحكم العثماني والاحتلال البريطاني للعراق.

وتابع ان "بناية السراية كانت مقرا للقوات العثمانية ومن ثم اتخذتها القوات البريطانية أحد المقار العسكرية، وابان ثورة العشرين طرد العراقيون الاحتلال البريطاني من هذه البناية".

واكد الحمداني ان السراي تعبر عن تاريخ وارث يمتد لعقود طويلة وهي غير قابلة للتلاعب او الازالة وتحوي جميع مقار المؤسسات الثقافية والإعلامية والمنظمات المدنية والانسانية وهي ملتقى ومجمع للمؤتمرات والنشاطات الثقافية والعلمية والسياسية وتعد مفخرة ثقافية لاهالي ديالى.

مبنى السراي "العثماني" في منطقة السراي وسط قضاء بعقوبة ضمن محافظة ديالى شيد في نهاية القرن التاسع عشر يعتبره اهالي بعقوبة تحفة معمارية من اقدم الابنية وأجملها من حيث الطراز الفني والجمال المعماري.

المبنى تم ترميه سنة 1913م ومن بعدها أصبح مقراً للقادة الأنكليز حتى قيام ثورة ١٩٢٠م وشهد هذا المبنى الكثير من القصص التاريخية التي مرت بها المحافظة والآن هو مقر لاتحاد أدباء وكتاب ديالى وكذلك لعدد من مكاتب النقابات والمؤسسات المدنية العاملة في ديالى.