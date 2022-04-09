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ديالى: المباشرة بتطهير وكري سد تخزيني على الحدود الإيرانية

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-09T11:34:17+0000
ديالى: المباشرة بتطهير وكري سد تخزيني على الحدود الإيرانية

شفق نيوز/ اعلن مسؤول حكومي في ديالى بدء الأعمال الميدانية لكري وتطهير سد مندلي شرقي ديالى قرب الحدود الإيرانية بعد فقدانه قدرته التخزينية لأسباب متعددة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالةً مازن اكرم لوكالة شفق نيوز؛ ان "وزارة الموارد المائية بدأت خطوات كري وتطهير سد مندلي 95 كم شرق بعقوبة بإرسال الآليات اللازمة الى موقع العمل ترافقها مفارز دائمة للهندسة العسكرية لإجراء مسح وتطهير لارضية السد من الألغام والمخلفات الحربية بعد كل مرحلة كري لا تتعدى عمق متر واحد".

وأكد اكرم وجود مخلفات حربية ومقذوفات خلفتها الحرب العراقية الإيرانية  انجرفت مع السيول المتدفقة من الحدود الإيرانية خلال الأعوام الماضية.

وأشار إلى ان "سد مندلي فقد قدرته التخزينية بنسبة 95% لغياب عمليات الكري طيلة السنوات الماضية"، مبينا أن "طاقة السد التخزينية تبلغ 3 ملايين و600 ألف م3".

ويعاني سد مندلي 95 كم شرق بعقوبة من الطمر الطيني بسبب غياب عمليات الكري والتطهير لأسباب فنية ومالية مما أدى هدر كميات كبيرة من السيول والامطار نحو الوديان المنحدرة خلال السنوات الماضية.

وتطالب نواحي مندلي وقزانية شرقي ديالى بشكل مستمر بتأهيل سدودها المتهالكة والمهملة للاستفادة من مياه السيول الإيرانية ومعالجة أزمة شح المياه المستديمة وتداعيات الجفاف وانحسار الأمطار.

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