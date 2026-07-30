دون تأخير.. الرافدين يوجه بالعمل الجمعة والسبت لإكمال الرواتب

شفق نيوز- بغداد

وجه مصرف الرافدين، مساء الخميس، باستمرار الدوام الرسمي في عدد من فروعه وأقسامه المختصة بتوطين الرواتب خلال يومي الجمعة والسبت، لاستكمال إجراءات رفع الرواتب وصرفها دون تأخير.

وبحسب بيان للمصرف ورد لوكالة شفق نيوز، فإن هذا التوجيه يأتي تأكيداً لنهجه في تسخير إمكاناته البشرية والفنية لضمان سرعة إنجاز عمليات صرف الرواتب، وتعزيز جاهزية فروعه لاستيعاب حجم العمل، بما يضمن انسيابية تقديم الخدمات المصرفية ويخفف الزخم عن الفروع، ويوفر أفضل مستوى من الخدمة للمواطنين.

وأكد المصرف أن ملاكاته ستواصل العمل خلال يومي العطلة الرسمية لإنجاز جميع الإجراءات المتعلقة برفع وصرف الرواتب وفق أعلى معايير الكفاءة والسرعة والدقة، بما يجسد التزامه بتقديم خدمات مصرفية موثوقة، وترسيخ دوره في دعم استقرار المنظومة المالية وخدمة المواطنين.

وفي وقت سابق من اليوم، كشف وزير المالية العراقي فالح الساري، عن وجود عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية.

من جهته، أقر وزير الصحة العراقي، عبد الحسين الموسوي، الخميس، بأن الحكومة تواجه أزمة سيولة جعلت أولويتها تأمين الرواتب.

وكان مصدر مطلع قد أكد لوكالة شفق نيوز، أن عملية توزيع رواتب موظفي الدولة للشهر الجاري من المتوقع أن تبدأ مطلع شهر آب/ أغسطس المقبل، في ظل استمرار التحديات المالية التي تواجه الخزينة العامة.