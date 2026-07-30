وزير المالية يصارح العراقيين: نواجه مشكلة بتوفير الرواتب ونبحث عن حلول

شفق نيوز- بغداد

كشف وزير المالية العراقي فالح الساري، يوم الخميس، عن وجود عجز مالي حقيقي يعرقل استكمال صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين ومستفيدي الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن إجمالي الالتزامات الشهرية للرواتب يبلغ نحو 7 تريليونات و800 مليار دينار.

وأوضح الساري، خلال مناقشات مع النائب عن اشراقة كانون حيدر المطيري، تناولت عدداً من الملفات المالية والاقتصادية، أن وزارة المالية صرفت خلال الأيام الماضية نحو 3 تريليونات دينار لعدد من الوزارات، فيما تتوافر حالياً سيولة تقدر بنحو تريليون ونصف التريليون دينار، تعمل الوزارة على زيادتها إلى تريليون و650 مليار دينار، تمهيداً لإطلاق رواتب المتقاعدين.

وأضاف أن الوزارة ستواصل العمل على تأمين الموارد المالية اللازمة لصرف رواتب بقية الوزارات والمؤسسات، في ظل عجز يُقدّر بنحو 3 تريليونات و300 مليار دينار.

وفي ملف آخر، تطرق وزير المالية لأوضاع حملة الشهادات العليا والأوائل العاملين في وزارة التربية، الذين لم يتسلم بعضهم رواتبهم منذ نحو 10 أشهر، موجهاً الجهات المختصة بحسم القضية ومعالجة أسباب تأخر الصرف.

كما تناولت المناقشات مقترحات تهدف إلى استيعاب الخريجين وتوفير فرص عمل، ولا سيما خريجي المجموعة الطبية، وحملة الشهادات العليا والأوائل وبقية الخريجين، من خلال استثمار موارد الدولة وتوسيع دور العيادات الشعبية والجامعات والمستشفيات الحكومية.