دعاية انتخابية تتسبب بخلل كهربائي في الموصل

شفق نيوز- نينوى

شهدت مدينة الموصل مركز محافظة نينوى، يوم الاثنين، خللاً كهربائياً في الجانب الأيسر نتيجة تجاوزات مرتبطة بدعاية انتخابية وضعت قرب إحدى المحولات، ما أدى إلى انقطاع التيار عن مبانٍ حكومية ومناطق حيوية.

وقال مصدر في كهرباء نينوى لوكالة شفق نيوز، إن "عارضاً كهربائياً وقع على القابل الواصل بين كيوسك (837) والغرفة (1848) على مغذي 5/مجمع الدوائر من محطة باب عشتار، وذلك بسبب قواعد حديدية ضخمة نُصبت لإحدى الدعايات الانتخابية قرب المحولة".

وأوضح المصدر أن "الخلل تسبب بقطع الكهرباء ضمن مربع تقاطع الجسر الرابع وعدد من المباني الحكومية، من بينها مبنى محافظة نينوى"، مؤكداً أن "الفرق الفنية باشرت العمل لإعادة التيار ومعالجة الأضرار".

وكان مجلس الوزراء العراقي قد حدد يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2025 موعداً لإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما أعلنت مفوضية الانتخابات أن الحملات الدعائية للمرشحين ستبدأ في 8 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وتستمر لغاية 24 ساعة قبل بدء التصويت الخاص.