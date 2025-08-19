بعد الانخفاض .. درجات الحرارة تعاود الارتفاع بالعراق تدريجياً الأسبوع المقبل

شفق نيوز - بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الثلاثاء، أن تعاود درجات الى الارتفاع تدريجيا في مناطق ومدن العراق اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وذكرت الهيئة في تقرير لها عن حالة الطقس، أن خريطة درجات الحرارة العظمى المتوقعة ليوم غد الأربعاء تشير إلى استمرار الانخفاض التدريجي في الحرارة، حيث ستشهد معظم المدن تراجعاً ملحوظاً هذه الأيام بالمقارنة مع الأيام الماضية.

وأضاف أن، هذا الانخفاض يستمر حتى يوم الجمعة، لتعاود درجات الحرارة بعدها بالارتفاع بشكل تدريجي مع مطلع الأسبوع المقبل.

وتابعت الهيئة في تقريرها، أن الأجواء عموما ، تبقى صيفية اعتيادية، مع شعور أخف بالحرارة في ساعات النهار، بينما تميل إلى الاعتدال نسبيا خلال الليل خصوصا وسط وشمال البلاد.