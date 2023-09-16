"دخلوا بشكل غير رسمي".. أكثر من 260 ألف لاجئ سوري داخل العراق

شفق نيوز/ أكد رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق فاضل الغراوي، يوم السبت، وجود أكثر من 260 ألف لاجئ سوري في العراق، لافتا الى ان القسم الأكبر منهم في مخيمات النازحين والمتبقين استوطنوا في العديد من المحافظات.

واضاف الغراوي، في تصريح صحفي، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن دخول اللاجئين السوريين يكون من المناطق الحدودية في دهوك والموصل والانبار وبشكل غير رسمي .

وبين ان العراق ورغم عدم انضمامه الى اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الا انه تعامل مع هذا الملف من ناحية انسانية واستمر بتقديم المساعدات والبرامج الاغاثية لهم طيلة تسعة سنوات .

ورأى الغراوي ان الاوضاع في سوريا استقرت، وحان الوقت لاعادة لاجئيها إليها طوعا وانهاء معاناتهم وغلق المخيمات التي يتواجدون فيها .