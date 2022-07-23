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إخماد حريق في القصر الأبيض وسط بغداد (فيديو + صور)

Category: مجتـمع

Date: 2022-07-23T07:43:37+0000
إخماد حريق في القصر الأبيض وسط بغداد (فيديو + صور)

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية في منطقة القصر الأبيض ضمن مقتربات الباب الشرقي، وسط العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها "أخمدت حادث الحريق بعد أن اندلع داخل بناية تجارية تحتوي على معمل للأثاث ومذخر للأدوية وورش صناعية لتصليح تبريد السيارات في منطقة القصر الأبيض".

وأضافت أن "فرق الإطفاء طوقت الحادث من محاور عدة، ونفذت عمليات الاقتحام المباشر والدخول وسط البناية المحترقة لتنهي أعمال الإخماد والتبريد، دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".

وطلبت مديرية الدفاع المدني، "فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية، لرفع العينات وتحديد أسباب اندلاع الحريق".

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