"ماستر كارد".. خلل تقني يعلق تحويلات مالية للمواطنين في العراق

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر مصرفي عراقي، اليوم الخميس، بوقوع خلل تقني في شبكة "ماستر كارد" تسبب بتعليق تحويلات مالية للمواطنين عبر بطاقات الشبكة، مما أثر على ملايين الدنانير المحولة.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الخلل حدث بشكل مفاجئ، ما أدى إلى توقف العمليات المالية وعلّق جميع الأموال المحوّلة وقت وقوع المشكلة، مؤكداً أن الجهات المعنية تعمل على إصلاح النظام.

ونقل المصدر تطمينه للمواطنين بأن الأموال ستُعاد إلى أصحابها أو تُحوّل إلى الجهة القابضة خلال 24 ساعة من بعد إصلاح الخلل التقني.