خلال 48 ساعة.. أفقر محافظة في العراق تسجل 3 حالات انتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة سجلت خلال اليومين الماضيين 3 حالات انتحار شنقا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " المحافظة سجلت حالتي انتحار في قضاء الخضر شرقي المحافظة لفتاة وشاب اعمارهم في العشرينات، حيث اقدموا على شنق أنفسهم داخل منازلهم، دون معرفة الاسباب".

واضاف المصدر، ان " حادث الانتحار الثالث وقع اليوم لرجل أربعيني ايضا اقدم على شنق نفسه بظروف غامضة وسط مدينة السماوة مركز المحافظة ".

ووفق إحصائية رسمية من قبل وزارة التخطيط العراقية، بات أكثر من نصف سكان محافظة المثنى جنوبي العراق، فقراء، إذ أن ما نسبته 52% من سكان المدينة يعانون الفقر.

وتزداد حالات الانتحار في العراق نتيجة للظروف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية في البلاد.