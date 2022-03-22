سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

خلال 48 ساعة.. أفقر محافظة في العراق تسجل 3 حالات انتحار

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-22T10:08:55+0000
خلال 48 ساعة.. أفقر محافظة في العراق تسجل 3 حالات انتحار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، أن المحافظة سجلت خلال اليومين الماضيين 3 حالات انتحار شنقا.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " المحافظة سجلت حالتي انتحار في قضاء الخضر شرقي المحافظة لفتاة وشاب اعمارهم في العشرينات، حيث اقدموا على شنق أنفسهم داخل منازلهم، دون معرفة الاسباب".

واضاف المصدر، ان " حادث الانتحار الثالث وقع اليوم لرجل أربعيني ايضا اقدم على شنق نفسه بظروف غامضة وسط مدينة السماوة مركز المحافظة ".

ووفق إحصائية رسمية من قبل وزارة التخطيط العراقية، بات أكثر من نصف سكان محافظة المثنى جنوبي العراق، فقراء، إذ أن ما نسبته 52% من سكان المدينة يعانون الفقر.

وتزداد حالات الانتحار في العراق نتيجة للظروف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية في البلاد.

related

انتحار طفل في محافظة ذي قار

Date: 2021-04-26 08:22:02
انتحار طفل في محافظة ذي قار

رقم مرعب في ذي قار.. 12 حالة انتحار منذ بدء العام الجديد

Date: 2022-01-17 08:52:04
رقم مرعب في ذي قار.. 12 حالة انتحار منذ بدء العام الجديد

"الانتحار شنقا".. لشابين اقدما على إنهاء حياتهما في ديالى وذي قار

Date: 2021-01-19 13:38:58
"الانتحار شنقا".. لشابين اقدما على إنهاء حياتهما في ديالى وذي قار

الموصل.. شاب عشريني يقدم على الانتحار وانتشال جثة طفل غريق

Date: 2021-05-20 09:16:31
الموصل.. شاب عشريني يقدم على الانتحار وانتشال جثة طفل غريق

شاب وحداد ينهيان حياتهما حرقاً وشنقاً في بغداد

Date: 2022-01-31 04:36:46
شاب وحداد ينهيان حياتهما حرقاً وشنقاً في بغداد

جسر الجادرية يشهد محاولة انتحار لشابة

Date: 2021-02-14 08:19:33
جسر الجادرية يشهد محاولة انتحار لشابة

انتحار موظف في محافظة النجف

Date: 2021-06-03 12:00:40
انتحار موظف في محافظة النجف

بغداد.. موظف حكومي ينهي حياته برصاصة في الرأس

Date: 2022-02-13 14:40:18
بغداد.. موظف حكومي ينهي حياته برصاصة في الرأس