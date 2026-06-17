خلال 30 يوما.. كركوك تسجل 12 حريقا في حقول الحنطة

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك، يوم الأربعاء، بأن المحافظة سجلت 12 حريقا في حقول الحنطة خلال شهر واحد، أي منذ منتصف شهر ايار الماضي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الحرائق توزعت على مناطق عدة في المحافظة، وأدت إلى احتراق مساحات واسعة من الأراضي المزروعة بمحصول الحنطة، ما تسبب بخسائر مادية كبيرة للمزارعين.

وأضاف أن المساحات المتضررة جراء الحرائق بلغت نحو 300 دونم، فيما قُدرت الخسائر المادية بأكثر من 250 مليون دينار عراقي، مشيراً إلى أن الجهات المختصة باشرت التحقيق في أسباب الحرائق.

وبيّن أن بعض الحوادث نجمت عن ارتفاع درجات الحرارة أو تماس كهربائي، في حين لا تزال أسباب عدد من الحرائق الأخرى قيد التدقيق والتحقيق.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على معظم الحرائق ومنع امتدادها إلى مساحات أكبر، رغم التحديات التي تواجهها بسبب اتساع الرقعة الزراعية في المحافظة.