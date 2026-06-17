خلال 2025 .. 2351 وفاة نتيجة 11.9 ألف حادث مروري في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، نقلاً عن وزارة الداخلية/مديرية الإحصاء الجنائي، يوم الاربعاء، تسجيل ارتفاع طفيف في حوادث المرور خلال عام 2025، مقابل تراجع في أعداد الوفيات والجرحى مقارنة بعام 2024.

ووفقاً لإحصائية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، بلغ عدد حوادث المرور في عموم المحافظات عدا إقليم كوردستان (11948) حادثاً خلال عام 2025، مقابل (11763) حادثاً في عام 2024، بنسبة ارتفاع بلغت (1.6%).

وبيّنت الإحصائية أن الحوادث توزعت إلى (1900) حادث مميت بنسبة (15.9%)، و(10048) حادثاً غير مميت بنسبة (84.1%).

وتصدرت محافظة بغداد قائمة المحافظات الأعلى بعدد الحوادث مسجلة (2333) حادثاً بنسبة (19.5%)، تلتها البصرة بـ(1989) حادثاً بنسبة (16.6%)، ثم واسط بـ(1176) حادثاً بنسبة (9.8%).

وفي ما يتعلق بالخسائر البشرية، سجلت حوادث المرور خلال 2025 نحو (2351) حالة وفاة بانخفاض نسبته (15.7%) مقارنة بعام 2024، فيما شكّل الذكور (81.5%) من إجمالي الوفيات مقابل (18.5%) للإناث. كما بلغ عدد الجرحى (11564) جريحاً بانخفاض نسبته (2.8%).

وعلى المستوى الشهري، سجل شهر كانون الأول أعلى عدد من الحوادث بواقع (1232) حادثاً بنسبة (10.3%)، يليه تشرين الثاني بـ(1143) حادثاً، ثم تشرين الأول بـ(1125) حادثاً، فيما توزعت بقية الحوادث على بقية الأشهر بواقع (8448) حادثاً بنسبة (70.7%).

أما بحسب طبيعة الطرق، فقد وقعت (6064) حادثاً على الطرق الرئيسية بنسبة (50.7%)، تلتها الطرق السريعة بنسبة (25.8%)، ثم الطرق الفرعية بنسبة (17.4%)، في حين سجلت الطرق الريفية (6.1%).

وأظهرت البيانات أن السائقين كانوا السبب الرئيس للحوادث بنسبة (74.6%) وبعدد (8919) حادثاً، تلتها أسباب تتعلق بالمركبة بنسبة (11.2%)، ثم الطريق بنسبة (6.5%)، فيما توزعت بقية الأسباب على المشاة والركاب وأسباب أخرى بنسبة (7.7%).