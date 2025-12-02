خانقين بلا مستشفى منذ أكثر من 6 عقود.. دعوات محلية لتنفيذ مشروع بسعة 200 سرير

شفق نيوز- ديالى

طالب مدير مستشفى خانقين العام، شوان شاكر، يوم الثلاثاء، الحكومة العراقية بالإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى حديث بسعة 200 سرير في القضاء، مؤكداً أن الواقع الصحي الحالي لمواكبة الاحتياجات المتزايدة للسكان.

وقال شاكر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى خانقين العام يُعد من أقدم المستشفيات في العراق، حيث تأسس عام 1959، ويضم أقساماً محدودة لا تكفي لتقديم الخدمات لجميع المرضى، خصوصاً مع الزيادة السكانية المستمرة في القضاء والمناطق المجاورة".

وأضاف أن "عدة كتب رسمية صدرت سابقاً من رئاسة الوزراء ومجلس الوزراء لإنشاء مستشفى جديد في خانقين، إلا أن هذه القرارات لم تُنفذ حتى الآن على أرض الواقع"، لافتا إلى أن "معظم أقضية محافظة ديالى شهدت إنشاء مستشفيات حديثة ومتطورة، بينما بقي قضاء خانقين خارج هذه التطورات، رغم ارتفاع أعداد السكان وازدياد الضغط على المستشفى الحالي".

وأوضح أن "الوضع الحالي يحد من قدرة المستشفى على تقديم خدمات طبية متكاملة، خاصة في مجالات الطوارئ والجراحة الداخلية والأقسام التخصصية"، داعياً الجهات المعنية في وزارة الصحة ومجلس الوزراء إلى "التحرك بسرعة لضمان إنشاء المستشفى الجديد وتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن يومياً".

وأكد مدير المستشفى، أن "إنجاز المشروع سيكون خطوة مهمة لتخفيف الضغط عن المستشفى الحالي وتحسين مستوى الرعاية الصحية في القضاء، ومواكبة النمو السكاني الذي يشهد زيادة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة".