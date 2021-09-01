"حملة عبير" جنوبي العراق.. تعهدات بتوفير بديل لساكني العشوائيات

شفق نيوز/ كشفت محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، يوم الاربعاء، عن تفاصيل منح المتجاوزين على املاك الدولة مهلة "عشرة أيام"، فيما أشارت الى عزمها توفير بديل لساكني منازل "العشوائيات".

وقال معاون محافظ البصرة معين الحسن، لوكالة شفق نيوز، إن "مهلة العشرة ايام التي منحتها المحافظة كانت للمتجاوزين على الاملالك العامة من قبل أصحاب كازينو لبنان في المحافظة"، مبيناً أن "دوائر البلدية كانت قد أزالت قسماً من ذلك التجاوز من الكازينو منذ اكثر من عام".

وأضاف أن "المتجاوزين طلبوا من محافظ البصرة مهلة عشرة أيام كي يقوموا هم بإزالة ماتبقى من التجاوزات ونقل الممتلكات إلى مكان آخر"، موضحاً أن "المحافظ أخذ عليهم تعهدات للقيام بإزالة التجاوز".

وبين الحسن أن "هناك خطة لفرز العشوائيات من المتجاوزين ممن لايملك سكناً فعلاً"، مشيراً إلى أن "بعض العشوائيات تستغل الآن للمتاجرة بالأموال وتأجير المنازل".

وأوضح أن المحافظة "ستقوم بتوفير بديل للمتجاوزين الذين لايمتلكون سكناً"، لافتاً إلى أن "هناك خططاً لتوزيع قطع اراضٍ للشرائح المشمولة والتي لاتمتلك منزلاً بالفعل".

وأشار إلى "توزيع أكثرمن ٤٥ الف قطعة أرض سكنية بالمحافظة خلال العامين الماضيين"، مؤكداً أن "العملية مازالت مستمرة وتوزيع الاراضي مازال جارياً للشرائح المشمولة".

وأضاف أن "كل وافد يسكن المنازل العشوائية (التجاوز) عليه ان يجلب وثيقة من محافظته تثبت انه غير مطلوب للجهات الأمنية وليس لديه مشاكل عشائرية وغيرها في محافظته حتى يسكن داخل محافظة البصرة".

وكان محافظ البصرة، اسعد العيداني، قد منح المتجاوزين مهلة لمدةعشرة أيام تنتهي مطلع ايلول الجاري لازالة التجاوزات على املاك الدولة في المحافظة .

وتنفذ دوائر البلدية في عموم محافظات العراق فضلاً عن أمانة العاصمة بغداد حملات كبيرة لرفع التجاوزات بناءً على حملة أطلقها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حملت اسم "الشهيد عبير"، في اشارة الى مدير بلدية كربلاء الذي قتل باطلاق نار من قبل أحد المتجاوزين في المدينة يوم الحادي عشر من اب الماضي.