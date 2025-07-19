حملة شروط السلامة تغلق "درزن" مباني في كركوك (صور)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة كركوك، يوم السبت، بإغلاق 12 مبنى ومشروعاً مخالفاً لشروط وتعليمات السلامة العامة، في إطار حملة ميدانية واسعة تنفذها المديرية للحد من المخالفات التي تهدد سلامة المواطنين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الحملة شملت مبانٍ حكومية وخاصة، مع التركيز على إزالة مخالفات (السندويج بنل) و(الأليكوبوند)، كونها من أكثر المواد خطورة على السلامة العامة"، لافتاً إلى أن "الفرق المختصة ستواصل حملاتها حتى ضمان تطبيق جميع شروط الوقاية والسلامة".

وأكد، أن "12 مشروعاً ومبنى جرى غلقها بعد رصد مخالفات صريحة لشروط السلامة، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين وممتلكاتهم".

ويطلق على الرقم 12، "درزن" باللهجة المحلية في العراق، نظرا لكونه يشكل علبة كاملة من أي مادة أو مواقع، وبات أشبه بوحدة قياس.

هذا وشرعت أغلب المحافظات العراقية باتخاذ إجراءات عاجلة وإطلاق حملة لمتابعة توفر شروط السلامة في المحال والمراكز التجارية والطبية والمشاريع المختلفة وشملت الدوائر الحكومية أيضاً في سبيل تجنب تكرار فاجعة حريق المركز التجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت مركز محافظة واسط والذي خلف عشرات الضحايا.

وتأتي هذه الإجراءات في وقت وجهت وزارة الداخلية بإغلاق جميع المواقع المخالفة لشروط السلامة في بغداد والمحافظات، وعدم استثناء أي جهة مهما كانت عائديتها.

وأحصت وكالة شفق نيوز اندلاع 10 حرائق متفرقة في بغداد وعدة محافظات بعد 48 ساعة من حادث حريق هايبر ماركت الكوت، فيما أرجع الخبير في شؤون السلامة العامة والاطفاء فاضل العيساوي خلال حديث سابق لوكالة شفق نيوز حصول أغلب حوادث الحريق إلى "إهمال المواطنين وعدم التزامهم بقواعد السلامة، وعدم اعتماد المعايير المهنية من قبل مديرية الدفاع المدني".

ولقي نحو 70 شخصاً بينهم رجال ونساء وأطفال حتفهم جراء اندلاع حادث حريق مأساوي، يوم الأربعاء الماضي، في مركز تسوق تجاري "هايبر ماركت" بمدينة الكوت مركز محافظة واسط.