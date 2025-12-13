حقوق الإنسان: قمع تظاهرات "الشرش" في البصرة يدفع نحو تعليق عمل الحكومة

شفق نيوز- البصرة

طالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الانسان في البصرة، يوم السبت، بإيقاف ما وصفه بقمع تظاهرات أهالي منطقة الشرش، معبراً عن قلقه الشديد من الأوضاع الانسانية والخدمية التي تشهدها المحافظة.

وقال مدير المكتب مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "المكتب يدين استخدام أساليب القمع ضد المتظاهرين السلميين في منطقة الشرش، ويطالب بإيقافها فوراً، ويؤكد أن حرية الرأي والتعبير حق دستوري لا يجوز المساس به تحت أي ذريعة"، مؤكداً ضرورة حماية المتظاهرين ومحاسبة المتورطين بأي انتهاكات.

وأضاف أن "أزمة المياه في البصرة بلغت مستويات مأساوية، رغم دخول البلاد ذروة فصل الشتاء وارتفاع الخزين الاستراتيجي للمياه، إذ يعاني المواطنون من زيادة نسب الملوحة والتلوث في معظم مناطق المحافظة، في وقت تحرم فيه البصرة من حصتها المائية دون وجود إجراءات حقيقية من الحكومة المركزية".

وأشار التميمي، إلى أن "غياب المعالجات الجدية من الحكومة المحلية والمركزية لا يرتقي الى مستوى الكارثة التي تعيشها المحافظة، ما يستدعي اتخاذ قرارات عاجلة وحاسمة، من بينها تعليق عمل الحكومة المحلية مؤقتا الى حين الشروع بمعالجة حقيقية وجذرية لملف المياه".

وتابع قائلاً إن "المكتب يطالب بفتح تحقيق عاجل بشأن إصابات عدد من الأهالي خلال تظاهرات الشرش، من بينهم طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان محاسبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات، مع التشديد على ضرورة احترام حقوق الانسان وصون كرامة المواطنين".

وتتواصل تظاهرات سكان الشرش منذ أيام، للمطالبة بتنفيذ مشاريع خدمية عاجلة تتعلق بالمياه والخدمات الأساسية والبنى التحتية، وسط غياب الحلول العملية رغم الاجتماعات المتكررة مع الجهات الرسمية.

وشهدت التظاهرات، في الأيام السابقة، قمع وملاحقة المحتجين في الشارع الرئيسي والطرق الفرعية، من قبل القوات الأمنية العراقية.