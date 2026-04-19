حقوق الإنسان تدعو إلى تحقيق فوري بالاعتداء على مهندسين ومهندسات في البصرة (فيديو)

دعت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إلى فتح تحقيق فوري في الاعتداءات التي طالت مهندسين ومهندسات خلال تظاهرة نظمها خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية أمام شركة نفط البصرة.

وقال مدير مكتب المفوضية في البصرة مهدي التميمي، لوكالة شفق نيوز، إن "ما جرى من ضرب واعتداء على المهندسين والمهندسات أمر مرفوض ويتنافى مع القوانين التي تكفل حق التظاهر السلمي، ويستدعي وقفة جادة من الجهات المعنية".

وأضاف أن المفوضية تدين بشدة هذه الاعتداءات، مؤكداً أنها شددت في مناسبات سابقة على ضرورة تأمين الحماية الكاملة للمتظاهرين وتجنب أي احتكاك مباشر معهم.

وأشار التميمي إلى أن تكرار مثل هذه الحوادث يعكس الحاجة إلى التزام أكبر بالتوصيات الصادرة عن الجهات الرقابية.

ودعا إلى "فتح تحقيق فوري في ملابسات ما حدث، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداءات"، مؤكداً أهمية تعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات من خلال حماية الحقوق الدستورية وضمان بيئة آمنة للتعبير السلمي.

وشهدت شركة نفط البصرة "الزقورة"، اليوم الأحد، تظاهرة سلمية نظمها خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية وكوادر مشروع FCC للمطالبة بتوفير فرص عمل بنظام الأجر اليومي.

وبحسب ما أفاد به مصدر لوكالة شفق نيوز، فإن قوة أمنية تدخلت لفض الاحتجاج، ما أسفر عن اعتقال ستة متظاهرين وإصابة 12 آخرين بينهم نساء، وسط دعوات للاستجابة لمطالب المحتجين ووقف استخدام القوة.