إصابات واعتقالات أمام شركة نفط البصرة بعد فض تظاهرة للمهندسين (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

شهدت شركة نفط البصرة "الزقورة"، يوم الأحد، تظاهرات سلمية نظمها خريجو الأقسام الهندسية والاختصاصات النفطية وكوادر مشروع FCC، للمطالبة بتوفير فرص عمل بنظام الأجر اليومي، قبل أن تتدخل قوة أمنية لتفريقهم بالقوة باستخدام العصي والهراوات.

وقال ممثل التظاهرة، أبو الحسن الشاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "المهندسين يطالبون بتوفير فرص عمل حقيقية ضمن الشركات النفطية، منذ سنوات، ومن حقهم المطالبة بالتشغيل كونهم أصحاب الاختصاص"، مضيفاً أن "قوة أمنية تدخلت بقوة لفض التظاهرة باستخدام العصي والهراوات، وسط محاولات لتفريق المحتجين".

وأوضح أن "التدخل أسفر عن اعتقال ستة مهندسين من المتظاهرين، إضافة إلى إصابة 12 آخرين بينهم نساء"، داعياً في وقت ذاته إلى "الاستجابة لمطالبهم ووقف استخدام القوة بحقهم".