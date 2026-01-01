"حسين وعمر".. ولادة أول توأم في 2026 بمحافظة صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

كشف مصدر طبي في مستشفى قضاء طوز خورماتو، مساء اليوم الخميس، عن تسجيل أول حالة ولادة توأم في السنة الجديدة 2026.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "التوأم وُلدا بصحة جيدة، وقد أُطلق عليهما اسما (حسين وعمر)، وأن عملية الولادة جرت بنجاح تام داخل ردهات المستشفى، وتحت إشراف فريق طبي وتمريضي متخصص".

وأضاف أن "الأم والتوأم يتمتعون بحالة صحية مستقرة، ولا توجد أي مضاعفات تُذكر"، مشيرًا إلى أن "الكوادر الطبية وفّرت جميع الإجراءات والرعاية الصحية اللازمة قبل وبعد الولادة، وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة".

وأشار المصدر إلى أن "هذه الولادة تُعد أول ولادة توأم تُسجَّل في القضاء مع بداية العام الجديد 2026".