حريق يلتهم 5 مخازن للخشب في بغداد

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، يوم الاثنين، عن إخماد نيران أتت على 5 مخازن بحي تونس في العاصمة بغداد.

وقالت في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني أحكمت سيطرتها الكاملة على حادث حريق اندلع داخل خمسة مخازن كبير للخشب ومواد النجارة شديدة الاحتراق مشيدة من البلوك ومسقفة بالواح الجينكو في منطقة حي تونس شمال بغداد صباح اليوم بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء محسن كاظم علك.

وأضافت أن فرق الدفاع المدني استنفرت وطوقت النيران وعزلت المخازن المحترقة عما يجاورها ونجحت بالدخول وسط تلك المخازن واحكمت سيطرتها الكاملة على النيران وأنهت أعمالها دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، على أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الحريق بادئ الأمر.