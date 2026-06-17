حريق يلتهم أرضاً زراعية على طريق كركوك – أربيل  (فيديو)

شفق نيوز– كركوك

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في أرض زراعية محصودة على طريق كركوك – أربيل شمالي محافظة كركوك، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لفرق الدفاع المدني.

وقال مصدر محلي لوكالة شفق نيوز، إن النيران اندلعت في مساحات زراعية محصودة من محصول الحنطة قرب مجمع معامل ومصانع الكرونجي في ناحية التون كوبري، ما تسبب بتصاعد كثيف للدخان في المنطقة.

وأضاف أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث وبدأت عمليات الإخماد لمنع امتداد النيران إلى الأراضي المجاورة والمنشآت القريبة.

وأشار المصدر إلى أن أسباب الحريق لم تُعرف بعد، فيما تواصل الفرق جهودها للسيطرة الكاملة على الحريق ومنع تجدد اشتعاله.