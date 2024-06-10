حريق جامعة الموصل يلتهم أكثر من 40 دونماً

شفق نيوز/ ‏كشف رئيس جامعة الموصل الدكتور قصي الاحمدي، ليلة الاثنين، أن الحريق الذي نشب في حرم الجامعة التهم قرابة 46 دونماً من أصل 400 دونم.

‏وقال الأحمدي في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الحريق نشب بالتحديد في الحشائش في مساحات واسعة من الحرم الجامعي بجامعة الموصل، وأن فرق الدفاع المدني ومشاركة 15 عجلة من دائرة المجاري من دائرة الماء ودوائر أخرى شاركت لإخماد الحريق التي ساهمت العواصف باتساعه".

وأضاف أنه "فرق الدفاع المدني تمكنت من الاقتراب من اخماده في ساعات متأخرة من ليلة الاثنين رغم اندلاعه من الخامسة مساء"،

‏وتابع الأحمدي "أن كاميرات المراقبة أوضحت حدوث تماس كهربائي في إحدى محولات الكهرباء داخل الجامعة ما أحدثت شرارة كهربائية سقطت على الأرض أسهمت العواصف في اتساع نيرانها لكن كل هذه بانتظار النتائج النهائية التي تعلنها الجهات ذات العلاقة ومنها الدفاع المدني".