حريقان في بغداد أحدهما يصيب ضابطاً بجروح بليغة.. صور

شفق نيوز / أخمدت فرق الدفاع المدني، يوم السبت، حريقين الأول في الوزيرية، والآخر في الكرادة ضمن العاصمة بغداد.

وذكرت مديرية الدفاع المدني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن فرقها "أخمدت حادث حريق كبير اندلع داخل فرن صمون مشيد من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة في منطقة الكرادة تقاطع المسبح".

وأضافت المديرية، أن فرقها "طوقت النيران وأبعدت خطر انتشار الحريق إلى البنايات التجارية الملاصقة لموقع الحادث بالتزامن مع تنفيذ عمليات الاقتحام"، موضحة أنه "أثناء عملها سقط ضابط برتبة مقدم من أعلى الفرن إلى الأرض وأصيب بإصابات بليغة استوجب نقله إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم فيها".

وأشارت إلى "فتح تحقيق بحق صاحب الفرن المخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني، قبل أن يتم استدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق".

في السياق، أخبر مصدر في المديرية، وكالة شفق نيوز، أن فرق الدفاع المدني "أخمدت حريقاً نشب في كرفانات تابعة الى مديرية توزيع كهرباء بغداد الرصافة، ضمن منطقة الوزيرية، وتبين أن الحادث بسبب تماس كهربائي".