حرق الطبيبة الموصلية.. حالتها حرجة والزوج من جرف الصخر

شفق نيوز- نينوى

كشفت نقابة أطباء نينوى، مساء اليوم السبت، أن الطبيبة الموصلية التي تعرضت للإحراق على يد زوجها في حالة حرجة، حيث بلغت نسبة الحروق 40%، وتندرج ضمن الدرجتين الثانية والثالثة، فيما أشارت إلى أن زوجها المتهم والذي تم القبض عليه خلال ساعة ونصف بعد الجريمة، يتحدر من منطقة جرف الصخر شمال محافظة بابل.

وقال نقيب أطباء نينوى، الدكتور محمد الحوري لوكالة شفق نيوز إن "النقابة أجرت اتصالات مباشرة مع رئاسة محكمة استئناف نينوى والجهات الأمنية، أسفرت عن سرعة القبض على المتهم"، مبيناً أن "الزوج يتحدر من منطقة جرف الصخر".

وأوضح الحوري أن "الحالة الصحية للطبيبة حرجة وخطرة، حيث بلغت نسبة الحروق 40%، وتندرج ضمن الدرجتين الثانية والثالثة، وتشمل الوجه والرقبة والأطراف العليا، إضافة إلى استنشاق غازات سامة أثناء تعرضها للحريق".

ولفت إلى أن "الطبيبة ترقد حالياً في أحد مستشفيات مدينة الموصل وتخضع لعناية طبية مكثفة"، مؤكداً أن "نقابة الأطباء تتابع الحالة بشكل مستمر مع الكوادر الطبية المعنية".

وأخبر مصدر أمني في نينوى، وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم السبت، بأن الشرطة ألقت القبض على متهم أقدم على إحراق زوجته داخل مركبتها باستخدام مادة البنزين إثر خلافات عائلية في شارع نرگال شرقي مدينة الموصل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وعرضه أمام القضاء المختص.