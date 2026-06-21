حرائق متزامنة في 7 مناطق بنينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بمحافظة نينوى، يوم الأحد، بأن فرق الإطفاء خاضت ساعات ميدانية صعبة إثر تسجيل عدد من الحرائق المتزامنة في مناطق متفرقة تركزت معظمها في الأراضي الزراعية والأعشاب الجافة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن فرق الدفاع المدني استجابت لحرائق اندلعت في نواحي القيروان والمحلبية والريحانية، إضافة إلى مناطق الجرن وأبو شويحة والحمدانية وبرطلة وزمار، مبيناً أن ارتفاع درجات الحرارة وسرعة الرياح ساهما في اتساع رقعة بعض الحرائق.

وأضاف أن فرق الإطفاء عملت بالتنسيق مع الأهالي والجهات الساندة على محاصرة النيران ومنع انتقالها إلى الأراضي المجاورة، مؤكداً نجاح الجهود في السيطرة على جميع الحوادث المسجلة ومنع وقوع خسائر أكبر.

وأشار المصدر إلى أن اليوم كان من الأيام المرهقة لفرق الدفاع المدني بسبب تعدد مواقع الحرائق وتزامنها، لافتاً إلى استمرار عمليات التبريد والمتابعة الميدانية تحسباً لتجدد اشتعال بعض البؤر.

وفي وقت سابق من اليوم، أوضح النائب الأول لمحافظ نينوى ورئيس لجنة الحصاد، غزوان الداودي، لوكالة شفق نيوز، أن حرائق الأراضي الزراعية التي شهدتها المحافظة هي نتيجة قيام بعض المزارعين بحرق بقايا محاصيلهم بعد حصادها.