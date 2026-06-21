نائب محافظ نينوى: حرائق الأراضي الزراعية أشعلها فلاحون بعد الحصاد

شفق نيوز- نينوى

أوضح النائب الأول لمحافظ نينوى ورئيس لجنة الحصاد، غزوان الداودي، يوم الأحد، أن حرائق الأراضي الزراعية التي شهدتها المحافظة هي نتيجة قيام بعض المزارعين بحرق بقايا محاصيلهم بعد حصادها.

وقال الداودي لوكالة شفق نيوز، إن "الحرائق نشبت في أجزاء كثيرة من محافظة نينوى، شملت مناطق بعشيقة، وقيروان، وزمار، وبرطلة، ومناطق أخرى"، مؤكداً أن "هذه الحرائق تجددت نتيجة قيام البعض من الفلاحين والمزارعين وليس الكل، بحرق المحصول وبقاياه بعد الانتهاء من عملية الحصاد".

وأضاف: "سبق وأن وجهنا مديري ورؤساء الوحدات الإدارية والأجهزة الأمنية باتخاذ إجراءات صارمة وأخذ تعهدات من الفلاحين والمزارعين بعدم حرق المحاصيل بعد الحصاد، إلا أن هذه الحرائق حصلت اليوم مع الأسف".

وأشار الداودي إلى أن "اندلاع الحرائق في ساعة واحدة وفي أكثر من منطقة تسبب في صعوبة انتقال آليات الإطفاء وسيارات الدفاع المدني بين المواقع"، مؤكداً: "وجهنا فرق الدفاع المدني في كل أنحاء نينوى والمناطق المتضررة بالتدخل الفوري لإخماد النيران، وتمت السيطرة على الحرائق بالكامل".

وكانت محافظة نينوى قد شهدت، الأحد، حرائق متفرقة في أراض زراعية بالمحافظة، وبحسب مصدر في الدفاع المدني، فإن الحريق الأول اندلع في أراضٍ زراعية بقرية المصايد التابعة لناحية حميدات غربي الموصل، فيما نشب الحريق الثاني في قرية الثلجة التابعة لناحية بادوش، بينما اندلع الحريق الثالث في أراضي قرية منارة شبك شرقي الموصل.

وأشار إلى أن الحريق الرابع اندلع في أراضٍ زراعية بمدينة برطلة شرقي الموصل، مبيناً أن الدفاع المدني تمكن من السيطرة عليه قبل أن يمتد ويلتهم حقل دواجن يحتوي على ما يقارب 70 ألف دجاجة كانت بداخله.

وأكد المصدر لوكالة شفق نيوز، عدم تسجيل أي إصابات بشرية حتى الآن، مبيناً أن عمليات التبريد وتقدير حجم الأضرار ما تزال مستمرة في بعض المواقع بعد السيطرة على الحرائق.