حراك شعبي في البصرة يتحدث عن "صراع لتبني التظاهرات": أشخاص يزرعون الفتنة

شفق نيوز/ أكد عضو الحراك الشعبي في قضاء الصادق بمحافظة البصرة ومسؤول لجنته الإعلامية، علاء المنصوري، يوم الجمعة، أن هناك من يسعى لخلق فتنة بين أبناء القضاء الواحد بسبب حجج واهية.

وقال المنصوري لوكالة شفق نيوز، إن "الحراك الشعبي في قضاء الصادق ليس حزباً ولا حركة ولا تياراً سياسياً ينافس الآخرين، وإنما ولد لإحداث نهضة في القضاء المنكوب، وحينما نحقق مطالبنا بشكل كلي سنعود لممارسة حياتنا وأعمالنا بشكل طبيعي أسوة بأفراد المجتمع الآخرين".

وتابع، أن "الحراك بدأ يرصد خلال الفترة الماضية وجود بعض الأشخاص وهم يحاولون زرع الفتنة بين أبناء القضاء بعدما أصبحنا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق مطالبنا بشكل تام، نتيجة تعرض مصالحهم للأذى على يد أبناء الحراك".

وأضاف، أن "هؤلاء مثيري الفتنة في القضاء يسعون للتظاهر مطلع الأسبوع المقبل ضد القائممقام الجديد والذي لم يمض على تعيينه سوى شهرين فقط، للمطالبة بإقالته من منصبه، بحجج المنافع الاجتماعية"، مبيناً أن "هذه الحجة التي سيخرجون من أجلها بتظاهرة، هي أوهن من بيت العنكبوت".

وأكد المنصوري، أن "هناك العديد من العشائر المحلية في قضاء الصادق ستصدر بيانات متتالية تعلن فيها التأييد والدعم الكامل لأبناء الحراك في قضاء الصادق من أجل الاستمرار بالمطالبة بحقوق اهل المدينة المنكوبة منذ سنوات".

ويستعد العشرات من أنصار التيار الصدري في قضاء الصادق للتظاهر يوم الأحد المقبل للمطالبة بإقالة القائممقام الجديد، رافد الحلفي، بعد مرور شهرين على توليه منصبه بسبب أموال المنافع الاجتماعية في القضاء وقضايا توزيعها والمطالبة بها.