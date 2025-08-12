حرارة 50 مئوية تُدخل 4 محافظات عراقية في "الخطر الأحمر"

شفق نيوز- بغداد

سجّلت أربع محافظات عراقية، يوم الثلاثاء، درجات حرارة مرتفعة وصلت إلى 50 درجة مئوية.

وبحسب جدول نشرته الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تم تمييز تلك المحافظات باللون الأحمر، في إشارة إلى بلوغها عتبة نصف درجة الغليان.

إذ بلغت الحرارة 50 درجة مئوية في كل من النجف، ذي قار، المثنى، والبصرة.

وأوضحت الهيئة في بيانها أن الجدول -الذي تنشره وكالة شفق نيوز أدناه- يوضح درجات الحرارة العظمى، الحرارة المحسوسة، والرطوبة النسبية التي تم تسجيلها ظهر اليوم في الظل، ووفق الظروف القياسية المعتمدة في محطات الرصد الجوي في مدن البلاد.