حالتا انتحار لمراهقين جنوبي العراق

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، بتسجيل حالتي انتحار وسط وشمال مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مراهقا في الـ 16 من عمره، أقدم على الانتحار وذلك برمي نفسه في نهر الفرات وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية في الحادث أشارت إلى وجود خلاف بين الأب والابن حول عدم التزام الشاب المنتحر بدراسته".

وتابع أن "الجثة انتشلت وارسلت للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".

وأكمل: "مراهقا آخر يبلغ من العمر 14 عاما اقدم على الانتحار شنقا بواسطة حبل معلق في سطح المنزل الواقع في قضاء الشطرة شمال محافظة ذي قار"، مبينا ان "دوافع الانتحار لا تزال غامضة لدى الأجهزة الامنية، حيث نقلت الجثة للطب العدلي وفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته".