حالات تسمم تصيب اطفال الانبار بسبب حليب منتهي الصلاحية.. صور

شفق نيوز/ افاد مصدر طبي في الانبار غربي العراق، يوم الثلاثاء، بأن أكثر من 25 طفلاً اصيبوا بحالة تسمم غذائي في المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مستشفى الرطبة العام غربي محافظة الانبار استقبلت اليوم، اكثر من 25 طفلاً مصاباً بحالة تسمم غذائي"، مشيراً إلى أن "بعض الحالات خطرة وأخرى متوسطة".

وأوضح المصدر، أنه "بعد الاستفسار من أهالي الاطفال المصابين، تبين بأن السبب في إصابة هذه الأعداد دفعة واحدة، هو مادة الحليب الخاص بالأطفال، والذي تعرض لسوء التخزين وانتهاء صلاحيته".

وأكد المصدر، أنه "تم إخراج عدد من الأطفال المصابين بعد تعافيهم، وذلك لأن إصابتهم لم تكن قوية، وأما البقية فقد تم ادخالهم لردهة الاطفال من أجل متابعة صحتهم لحين شفائهم بالكامل".

ويقول المواطن مصطفى الكبيسي، لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد ارتفاع أسعار الدولار وهبوط العملة العراقية، قام العديد من أصحاب محال بيع المواد الغذائية ( بالجملة )، ببيع المواد المنتهية الصلاحية او التي شارفت على الانتهاء، وبأسعار منخفضة".

وحول هذا الأمر، أكد قائممقام قضاء الرطبة عماد الدليمي لوكالة شفق نيوز، "اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الأطفال المصابين"، موضحاً أنه "سيتم بدءا صباح يوم الغد، إجراء جولة تفقدية لكافة أسواق ومحال القضاء لمحاسبة كافة المخالفين للتعليمات الصحية، وذلك بإشراف مدير شرطة القضاء، والكوادر الصحية".