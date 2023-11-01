حادث مروع يودي بحياة طفلين وسبعة أشخاص

حادث مروع يودي بحياة طفلين وسبعة أشخاص ارشيف
2023-11-01T20:35:16+00:00

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي بمحافظة واسط، يوم الأربعاء، بمصرع وإصابة 9 اشخاص بحادث سير مروع في مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "عجلتين نوع (كيا و GMC) تصادما فيما بينهما عند المدخل الشمالي لمدينة الكوت مركز محافظة واسط، حيث أدى الحادث لمصرع طفلين اثنين وإصابة 7 آخرين بجروح بليغة".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية وفرق الاسعاف هرعت لمكان الحادث وقامت بنقل المصابين للمشفى لغرض تلقي العلاج، فيما نقلت الجثتين للطب العدلي".

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